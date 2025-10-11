به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان مرکز استان گفت: به منظور سرعت بخشیدن به خدمات‌رسانی و پیگیری مطالبات عمومی، شماره تلفن دفتر دادستان مرکز استان از این پس در ساعات اداری در اختیار شهروندان قرار گرفت.

عالیشاه، در این رابطه اعلام کرد: مردم می‌توانند در روزهای کاری و ساعات اداری با شماره ۳۳۳۱۲۲۵۵ با دفتر دادستانی تماس گرفته و مشکلات خود را مستقیماً مطرح کنند.

وی تأکید کرد: در موارد ضروری، به منظور ارائه خدمات سریع‌تر، همکاران ما با شهروندان تماس خواهند گرفت تا پیگیری لازم به عمل آید.