با دستور ویدئو کنفرانسی رئیسجمهور و با حضور استاندار آذربایجانشرقی ۲ نیروگاه خورشیدی در استان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این نیروگاهها شامل نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی شهرک آخولا در مجموع با ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بودند.
استاندار آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: تاکنون ۱۳ هزار مگاوات مجوز احداث نیروگاه خورشیدی در استان درخواست شده که از این میزان برای ۳۲۰۰ مگاوات مجوز صادر شده و عملیات ساخت یک هزار و ۳۰۰ مگاوات آن در حال اجرا است.
بهرام سرمست افزود: امروز ۵۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۲ خاستگاه به بهرهبرداری رسید و تعداد نیروگاههای خورشیدی راهاندازی شده در یک سال اخیر با چهار خاستگاه به ۷۰ مگاوات میرسد.
افتتاحهای نیروگاهی امروز بخشی از طرح ملی توسعه نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت مجموع ۲۵۰ مگاوات بهرهبرداری و ۴۰۰ مگاوات در حال اجرا در سراسر کشور است.