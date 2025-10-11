به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛غلامعلی فتحی گفت: ۷۴ هزار تن انواع نهاده‌ دامی شش ماه اول سال جاری برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی در استان توزیع شده است.

مدیرکل تعاون روستایی استان افزود: همچنین امسال بیش از دوهزار و ۲۰۰ تن کود شیمیایی از انواع آلی، زیستی و ریزمغذی، ۶۰۰ تن بذر اصلاح‌شده و پنج هزار کیلوگرم سموم شیمیایی بین بهره برداران و کشاورزان لرستانی توزیع شده است.

فتحی با اشاره به فعالیت شبکه ی تعاون روستایی استان در حوزه ی تأمین اقلام اساسی گفت: در شش ماه گذشته همچنین ۵۴ هزار تن گندم،سه هزار و ۸۰۰ تن کلزا و ۱۷ تن دانه ی روغنی کاملینا به‌صورت تضمینی خریداری شده است.