پخش زنده
امروز: -
رئیس و اعضای جدید هیئت امنای مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار اصفهان در احکامی، رئیس و اعضای هیئت امنای مجتمع فرهنگی مطبوعاتی این کلانشهر را با هدف تقویت مدیریت و توسعه فعالیتهای فرهنگی و رسانهای شهر منصوب کرد.
در این احکام، جمعی از پیشکسوتان و فعالان رسانهای، نمایندگان تشکلها و نهادهای رسانهای و مطبوعاتی و برخی مدیران شهری در حوزه رسانه و مطبوعات از جمله محمدرضا رضایی، محمد شاهعلی، منصور گلناری، صادق هادی، احمدرضا دهانی، محمدرضا شواخیزواره، الهام ندیمی، مجید صلاحی، علی صالحی، کمال حیدری، محسن آنالویی، امیر محزونیه، یوسف افشارنیا و نرجس گلشن بهعنوان اعضای هیئت امنا و «سیدعلی معرکنژاد» بهعنوان رئیس هیئت امنای مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان منصوب شدند.
مطابق ماده ۸ آئین نامه مجتمع فرهنگی، مطبوعاتی و رسانهای اصفهان اعضای هیأت امنا متشکل از ۸ نفر از فعالان، پیشکسوتان و مدیران تشکلها و نهادهای مطبوعاتی و ۷ نفر از مدیران شهری در حوزه مطبوعات و رسانه هستند.