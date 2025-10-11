مجید اصفهانی افزود:در سه ماه نخست امسال ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اهدا شده که این رقم در سه ماه دوم سال رشد قابل توجهی داشته است.



معاون مشارکت های مردمی بهزیستی لرستان با اشاره به پویش«همه حاضر» با هدف تأمین نوشت افزار کودکان نیازمند و معلول بهزیستی گفت:در قالب این پویش تاکنون هشت میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان کمک های نقدی و غیر نقدی برای دانش آموزان تحت حمایت جمع آوری شده است.



اصفهانی افزود: با مشارکت خیران و مردم در سر فصل های جهیزیه و کمک جهیزیه هم کمک های مطلوبی انجام شده که طی سالجاری ۹۳ سری جهیزیه به زوج های جوان تحت پوشش اهداء شد.



وی گفت:همچنین امسال ۶۸ دستگاه ویلچر برقی به ارزش ۸ میلیارد و ۵۰۰تومان به مددجویان ضایعه نخاعی و معلولان شدید استان اهداء شده است.



اصفهانی با اشاره به برگزاری پویش های ولیمه مهربانی، ایران همدل و عید تا عید در استان افزود: بیش از ۲۰ میلیارد تومان با راه اندازی این سه پویش به مددجویان استان اهدا شد.



وی با بیان اینکه اکنون پنج هزار و ۵۰۰ دانش آموز تحت پوشش بهزیستی لرستان هستند افزود: تاکنون حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی به این افراد اهدا شده و سه هزار بسته نوشت افزار در اختیار آنان قرار گرفته است.



