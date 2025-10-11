پخش زنده
سوت آغاز تحول در برنامه «پرسشگر» از شبکه آموزش و فیلم «کاپیتان سنتینل» از شبکه نمایش تقدیم علاقه مندان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چهلویکمین قسمت برنامه گفتوگومحور «پرسشگر» این هفته با حضور دکتر رضوان حکیمزاده و دکتر علی محبی شنبه ۱۹ مهر ساعت ۲۲ از شبکه آموزش پخش میشود.
این قسمت از برنامه موضوع «بررسی مدرسه تراز سند تحول» را زیر ذرهبین میگذارد.
مهمانان این قسمت دکتر رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش و دکتر علی محبی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش هستند.
در این میزگرد تلویزیونی، الزامات اجرایی شدن سند تحول بنیادین، شاخصهای مدرسه مطلوب ایرانی–اسلامی، چالشهای زیرساختی و راهکارهای عملیاتی برای تحقق آن بررسی میشود. کارشناسان برنامه همچنین به پرسشهای مخاطبان درباره کیفیتبخشی به آموزش ابتدایی، نقش معلم در الگوی تحول و بودجههای حمایتی پاسخ میدهند.
علاقهمندان میتوانند از طریق پیامک ۳۰۰۰۰۷۸ و صفحات رسمی شبکه آموزش در بله وشاد، سؤالات خود را پیش از پخش زنده ارسال کنند.
نسخه آرشیوی برنامه نیز از طریق سایت و تلوبیون در دسترس خواهد بود.
فیلم «کاپیتان سنتینل»
فیلم «کاپیتان سنتینل» محصول ۲۰۲۳ فرانسه، شنبه شب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش خواهد شد.
«کاپیتان سنتینل» به کارگردانی دیوید کاویلیولی شنبه ۱۹ مهر ماه روانه آنتن میشود.
خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: فرانسوا سنتینل یک افسر پلیس ساده لوح و دست و پا چلفتی و علاقهمند به خوانندگی است.
یک نامزد ریاست جمهوری فرانسه عمداً کاری میکند که همسرش دزدیده شود تا از این طریق توجه رای دهندگان را جلب کند و برای اینکه کسی بو نبرد سنتینل ساده لوح را مسئول پرونده میکند، اما سنتینل در نهایت حقیقت را برملا میکند….
جاناتان کوهن، امانوئل برکو و رافائل کوئنارد در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
«کاپیتان سنتینل» یکشنبه در ساعتهای ۵ و ۱۵ بازپخش میشود.