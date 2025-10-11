امروز: -
شتاب در حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹- ۱۴:۳۳
واکنش ها به توافق غزه
بازتاب توافق آتش بس غزه در دنیا
برای ۷۳۱ روزی که کودکان غزه کودکی نکردند
کمبود قطعات یدکی موتور سیکلت در بازار
خبرهای مرتبط

ظرفیت تولید برق از طریق نصب توربین های بادی در خلخال

برای توسعه انرژی خورشیدی باید فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گیرد

اهمیت سرمایه‌ گذاری در حوزه انرژی‌ های تجدیدپذیر و مینی‌ پالایشگاه‌ها

بهره برداری از ۲ طرح نیروگاهی و آبی در تربت جام

لرستان آماده جذب سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر

ساخت نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در شهرک صنعتی ویان

برچسب ها: انرژی‌های تجدیدپذیر ، نیروگاه خورشیدی ، نیروگاه بادی
