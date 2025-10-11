پخش زنده
عملیات اصلاح خط اصلی انتقال فاضلاب خیابانهای فجر ۲ و ۳ در شهر اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر امور آبفای منطقه ۴ اصفهان هزینه اجرای این طرح را ۵۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، مشکلات پسزدگی در خیابانهای آذر بهرام، حکیم شفایی دوم و سوم، فرهنگ غربی و شرقی، خواجه عمید و محدوده تالار اصفهان برطرف شد.
مهدی قاسمی افزود: به منظور اتصال معابر فرعی به کلکتور جدید، ۲۶ اتصال در مجموع به طول ۳۷۳ متر و قطر ۲۵۰ میلیمتر انجام شد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح کلکتور ۸۰۰ میلیمتری خیابان فرهنگ در حدفاصل خیابان آذر بهرام تا میدان فتح، تأکید کرد: اجرای این بخش نیز برای تکمیل شبکه فاضلاب و پیشگیری از بروز حوادث مشابه، ضروری است.