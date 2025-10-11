پخش زنده
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان صبح امروز با حضور در نشست مشترک معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور و بانوان مدالآور پارالمپیکی گفت: «شما دختران و زنان پارالمپیکی از سرمایههای ارزشمند این مرز و بوم به شمار میروید.»
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور و بانوان مدالآور پارالمپیکی، ضمن تبریک بانوان مدالآور پاراوزنهبرداری و پارادوومیدانی در رقابتهای اخیر قهرمانی جهان عنوان کرد: «افتخارات ورزش پارالمپیکی به قدری ارزشمند و مداوم است که هر روز باید به این ورزشکاران پیام تبریک بفرستیم.»
محمدیان افزود: «شما دختران و زنان مدالآور پارالمپیکی تجلی امید و استقامت هستید و مقام معظم رهبری نیز به موفقیتهای این حوزه نظر ویژهای دارند. هر مدال و هر گام استوار شما پیامی امیدآفرین به جامعه ارسال میکند.»
او ادامه داد: «وزیر محترم ورزش هم در همه جلسات و کمیسیونها توجه خاصی به این حوزه دارند و برای برگزاری پاراالمپیادها، برنامههای هدفمند، مناسب سازی، اختصاص اماکن و بودجه در سطح استانی و ملی نیز مساعدت داشتهاند.»
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در پایان گفت: «فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان و هم فدارسیون ورزشهای نابینایان و کمبینایان و سابر فدراسیونها برای پیشبرد اهداف و فراهم سازی زمینه حضور قدرتمند بانوان همه ملزم به همکاری و پشتیبانی در این حوزه از ورزش هستند.»