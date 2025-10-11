به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، وحید قانعی فرد مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: این مدرسه با اعتبار ۶ میلیارد تومانی این شرکت و در قالب طرح مسئولیت‌های اجتماعی صنایع مستقر در استان ساخته شده و برای آموزش به ۱۲۰ دانش آموز پسر و دختر روستای مغ احمد تحویل آموزش و پرورش شد.

احمد مرادی نماینده مردم حوزه انتخابیه مرکز استان در مجلس شورای اسلامی هم در مراسم افتتاح دبستان ستاره خلیج فارس گفت: ساخت چمن مصنوعی برای ورزش دانش آموزان و تجهیز پشت بام مدرسه به سامانه انرژی خورشیدی برای تامین برق مصرفی و فروش مازاد آن به شبکه توزیع با هدف درآمدزایی از ویژگی‌های دبستان ستاره خلیج فارس است.

بیشتر بخوانید؛ آبرسانی به هشت روستای حاجی آباد

پیش از افتتاح این دبستان دانش آموزان مقطع ابتدایی دختر و پسر روستای مغ احمد از توابع دهستان گچین شهرستان بندرعباس در کانکس درس می‌خواندند که با آغاز آموزش در مدرسه نوساز ستاره خلیج فارس کانکس‌ها برچیده شد.