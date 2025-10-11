به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز گفت: در بازه زمانی ۶ ماهه ابتدای سال بیش از ۱۰ هزار و ۲۵ پرونده رسیدگی و رای مقتضی صادر شد، که از این تعداد، هشت هزار و ۲۴۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات، هزار و ۴۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۷۳۰ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است.

سلیمان رزاقی افزود: واحد اجرای احکام نیز در شش ماه نخست سال، ۹ هزار و ۱۳۰ پرونده را مختومه کردند که شامل هشت هزار و ۴۸ پرونده در بخش کالا و خدمات، ۴۰۴ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۶۷۸ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان است.

وی از مردم خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، عدم صدور فاکتور، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، فروش اجباری، عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و عرضه خارج از شبکه با ورود به سامانه ir.۱۳۵ شکایات خود را ثبت کنند.