براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ادارهکل روابطعمومی رسانه ملی ، در بازه زمانی ۸ تا ۱۵ مهر تعداد ۲۵ هزار و ۲۳۴ پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از میان شبکههای تلویزیونی و رادیویی بهترتیب برنامههای شبکههای دو، آیفیلم و سه و شبکههای رادیویی ایران، جوان و معارف شامل بیشترین تماسهای مردمیبودهاند که موضوعات و برنامههای مختلفی را از تشکر و انتقاد تا پیشنهاد و درخواست دربرمیگیرد.
از میان برنامههای شبکه دو سیما برنامههای «پاورقی» و «صبحانه ایرانی»، شبکه آیفیلم تشکر و درخواست پخش سریالهای جذاب و متنوع و شبکه سه سیما برنامههای «سلام صبح بهخیر» و «فوتبال برتر» ، بیشترین سهم برنامههای تلویزیونی و برنامه «گلبانگ» شبکه رادیویی ایران، برنامه «ساختمان پزشکان» شبکه رادیویی جوان و برنامههای مختلف شبکه رادیویی معارف بیشترین سهم برنامههای شبکههای رادیویی در پیشنهادها، درخواستها و قدردانیهای مخاطبان در تماس با سامانه ۱۶۲ را به خود اختصاص دادند.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «پاورقی»، شامل تشکر از محتوای روشنگرانه و آگاهیبخش و اجرای توانمند محمدرضا شهبازی، درخواست اعلام زمان پخش و پیگیری مشکلات مردم در داخل کشور و انتقاد از پرداختن بیش از حد به مشکلات سایر کشورها و نپرداختن به مشکلات مردم در داخل کشور بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «صبحانه ایرانی»، شامل تشکر از بخشهای مفید، جذاب و آموزنده و اجرای توانمند مجریان و حضور مهمانان شایسته، درخواست اعلام علت عدم حضور وحید رونقی برای اجرا و پیگیری مشکلات مردم و انتقاد از اجرای جانبدارانه مجریان در بخش ورزشی ، عدم استفاده از دستکش و آموزش طرز تهیه غذاها و نوشیدنیهای با قیمت بالا در بخش آشپزی برنامه بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «سلام صبح بهخیر»، شامل تشکر از محتوای جذاب و سرگرمکننده و اجرای خوب مجریان، درخواست تداوم پخش بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «فوتبال برتر»، شامل درخواست اعلام زمان پخش مسابقات فوتبال و انتقاد از برخی گزارشهای جانبدارانه گزارشگران و عدم پوشش تمام مسابقات فوتبال بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «گلبانگ» شبکه رادیویی ایران، شامل درخواست تغییر و اعلام زمان پخش، تداوم پخش و اطلاعرسانی درباره علت پخش نشدن برنامه بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «ساختمان پزشکان» شبکه رادیویی جوان، شامل تشکر از محتوای مفید و آموزنده، درخواست تغییر و اعلام زمان پخش و اعلام چگونگی ارتباط با مهمانان برنامه و انتقاد از اجازه صحبت ندادن مجری به مهمانان در برخی مواقع بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی معارف شامل تشکر از پخش برنامههای مفید، آموزنده و اثرگذار بوده است.