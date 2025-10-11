پخش زنده
معاون فنی و مهندسی ساتبا از رشد کمسابقه احداث نیروگاههای خورشیدی در کشور خبر داد و گفت: با وارد مدار شدن ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در کشور، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی از مرز دو هزار مگاوات عبور کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا پرندهمطلق، معاون فنی و مهندسی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) روز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ در ارتباط زنده تلفنی با شبکه خبر، از وارد مدار شدن ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در کشور خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این نیروگاهها، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی ایران از مرز دو هزار مگاوات عبور کرد.
پرندهمطلق افزود: از مجموع ظرفیت جدید، ۲۲ مگاوات مربوط به نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک بوده که به شبکه سراسری برق کشور متصل شدهاند.
وی با اشاره به روند توسعه نیروگاههای خورشیدی اظهار کرد: در ۱۲ استان کشور نیروگاههای جدید وارد مدار شدهاند و پیشبینی میشود در هفتهها و ماههای آینده نیز این روند ادامه یابد.
معاون فنی و مهندسی ساتبا با بیان اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال انجام است، گفت: در هفته جاری نیروگاههای ۴۰ و ۱۲ مگاواتی در استان آذربایجان وارد مدار بهرهبرداری شدند. عملیات نصب این نیروگاهها در مدت زمان پنج ماه انجام شد که از نظر زمان اجرا، رکورد قابل توجهی به شمار میآید.
پرندهمطلق تأکید کرد: با اجرای طرحهای جدید، انتظار میرود ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور در هفتههای آینده باز هم افزایش یابد و سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق کشور ارتقا پیدا کند.