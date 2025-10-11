به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در نشست شورای عشایری استان ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه عشایر در نظر گرفته شد که تاکنون ۸۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته و مابقی نیز به‌زودی پرداخت می‌شود.

مهدی میزبان معاون زیربنایی سازمان امور عشایری کشور در این نشست گفت: خراسان جنوبی در دو دهه گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری را در زیرساخت‌های آب و خدمات عشایری داشته و امروز در بسیاری از شاخص‌ها جزو استان‌های پیشرو در کشور است.

میزبان با اشاره به اجرای دو پروژه بزرگ آبرسانی عشایری در استان گفت: در یکی از این طرح‌ها بیش از ۸۰ کیلومتر خط انتقال آب با ظرفیت ۶ هزار سی‌سی اجرا شده که دسترسی پایدار به آب سالم را برای جمعیت وسیعی از عشایر فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تداوم خشکسالی بیش از ۱۷ ساله در استان گفت: این شرایط موجب کاهش شدید علوفه مرتعی و فشار مضاعف بر دامداران شده است.

معاون زیربنایی سازمان امور عشایری کشور افزود: در حال حاضر الگوی جدید سازگاری با اقلیم خشک و تنوع‌بخشی مشاغل عشایری در دستور کار قرار دارد و برای آن تحقیقات بومی و مطالعات تطبیقی انجام خواهد شد.

میزبان درخصوص حمایت از دامداران نیز گفت: در نیمه نخست امسال بیش از دو هزار تُن نهاده دامی بین عشایر استان توزیع شده و در حال اصلاح دستورالعمل‌های بیمه دام عشایری هستیم تا خسارت‌هایی مانند سقط جنین، لاغری دام و کمبود علوفه نیز تحت پوشش قرار گیرد.

وی از اجرای بیمه تکمیلی دام عشایری به‌صورت پایلوت در خراسان جنوبی خبر داد.

معاون سازمان امور عشایری کشور همچنین گفت: در حال حاضر خرید تضمینی دام در کشور وجود ندارد، اما پیشنهاد داده‌ایم طرح خرید قراردادی دام و تأمین علوفه مدت‌دار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه اجرایی شود تا خسارات ناشی از نوسانات بازار کاهش یابد.

به گفته میزبان، بیش از ۳۰۰ طرح فعال در حوزه زیرساخت‌های عشایری در حال اجراست و در صورت تخصیص کامل منابع، دو هزار طرح دیگر نیز آماده آغاز عملیات اجرایی است.

وی افزود: با همکاری خیرین آب‌رسان کشور، در حال بررسی استفاده از انرژی بادی به‌صورت پایلوت در خراسان جنوبی هستیم تا در صورت موفقیت، این مدل به سایر استان‌ها تعمیم یابد.

استاندار نیز از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی و خدماتی برای مناطق عشایری خبر داد و گفت: این اعتبارات باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در مسیر توسعه هزینه شود.

هاشمی با اشاره به وضعیت چاه‌های آب در نوار صفر مرزی تأکید کرد: مجوز کف‌شکنی چاه‌ها در مناطق مرزی پیگیری خواهد شد و برداشت آب از منابع مرزی باید با دقت مدیریت شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی سرمایه‌گذاری داخلی را حیاتی دانست و افزود: برای توسعه پایدار، باید زمینه حذف موانع سرمایه‌گذاری فراهم و مشاغل خانگی و زنجیره‌های تولید عشایر حمایت شوند تا معیشت پایدار عشایری تقویت شود.

استاندار بر تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی، سوخت و آرد زمستانی تأکید کرد و گفت: عشایر و روستاییان نباید در فصل سرما دغدغه تأمین سوخت داشته باشند.

هاشمی با اشاره به بهسازی جاده‌های خاکی مناطق مرزی گفت: اعتبارات لازم تخصیص یافته و وضعیت امنیتی مرز‌ها نیز به‌طور مستمر رصد می‌شود تا از بروز بحران جلوگیری شود.

وی افزود: عشایر با کمترین امکانات و توقع، در حفظ امنیت و تأمین گوشت و لبنیات کشور تلاش می‌کنند.

در این نشست تأکید شد که مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته به حوزه عشایر استان با هدف توسعه زیرساخت‌های آبی، حمایت از دامداران، تنوع مشاغل، بیمه دام، و تقویت خدمات عمرانی هزینه شود.