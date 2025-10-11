برگزاری دوره آموزشی فرماندهان پایگاههای بسیج طلاب خواهران سراسر کشور در مشهد
اولین دوره آموزشی و توانمندسازی مدیران مدارس علمیه و فرماندهان پایگاههای بسیج طلاب خواهران سراسر کشور در مشهد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در سپاه امروز در این مراسم گفت: ملت امام حسین (ع) به چیزی جز پیروزی نمیاندیشد و اسلام راه تسلیم و شکست را بر روی ملت ایران بسته است.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی با تأکید بر روحیه سلحشوری و استقامت ملت ایران، اظهار داشت: آمریکا، این خیال خام خود را که میخواهد ایران را تسلیم ببیند، به گور خواهد برد.
نماینده ولی فقیه در سپاه، با استناد به متون دینی، هدف نهایی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را «تسلیم محض» ایران عنوان کرد و بیان داشت: دشمنی آمریکا با ما مسئله دیروز و امروز نیست. باید مسئله دشمنی آمریکا را به خوبی بفهمیم و به خوبی به مردم بفهمانیم.
حجتالاسلام حاجی صادقی گفت: تضعیف قوا ، تضعیف نیروی انسانی با تضعیف ایمان و اعتقادات مردم، ولایتستیزی با جدا کردن امت از امام و رهبر جامعه ،ایجاد اختلاف بین ملت ایران و نفوذ، پنج راهبرد اصلی جبهه استکبار برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران است.
دوره آموزشی و توانمندسازی مدیران مدارس علمیه و فرماندهان پایگاههای بسیج طلاب خواهران سراسر کشوراز روزگذشته به مدت ۲ روز و با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و معاونت خواهران سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور در مشهد حال برگزاری است.