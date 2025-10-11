پخش زنده
رویداد ملی «ایرانجان، فارس ایران» همزمان با هفته بزرگداشت حافظ از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه با شعار «فارس، سرزمین دین، حماسه و هنر» به میزبانی استان فارس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در همین راستا، برنامههای شاخص شبکه دو نیز در این هفته رنگ و بوی شیراز به خود گرفتهاند:
برنامه «زمانه» این هفته از شیراز روی آنتن میرود و در شبهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۳، میزبان گفتوگوهایی فرهنگی و هنری از قلب دیار حافظ خواهد بود.
«چشم و چراغ» در این هفته به معرفی شهدای استان فارس اختصاص دارد؛ روایتی از قهرمانانی که با ایمان و ایثار، تاریخ این سرزمین را روشن کردهاند. این برنامه هر شب حوالی ساعت ۲۰:۲۴ از شبکه دو پخش میشود.
«عصر خانواده» نیز از شنبه ۱۹ مهر تا پایان هفته با محوریت خانوادههای فارس، از دل شیراز پخش میشود و جلوههایی از زندگی صمیمی، اصیل و ایرانی مردم این استان را به تصویر میکشد؛ و سرانجام، «صبحانه ایرانی» در پایان هفته، مهمان مردم خونگرم فارس خواهد بود تا صبحی پر از رنگ، طراوت و فرهنگ را از دل شیراز به خانه مخاطبان ایرانی هدیه کند.
در بخش برنامههای روزانه، از شنبه تا جمعه ساعت ۹:۴۵ صبح به ترتیب آیتمهای تصویری «باغ دلگشا»، «کاشیکاری مسجد نصیرالملک»، «سرای شیراز»، «برداشت برنج»، «باغ جهاننما» و «مسجد عقیق» پخش میشوند.
در نوبت ۱۵:۵۰ نیز به ترتیب «پاسارگاد»، «گذر زندیه»، «پرسپولیس»، «بیشاپور»، «نارنجستان» و «شیراز دروازه آسمان» روی آنتن خواهند رفت.
هر شب نیز ساعت ۱۹:۴۰، شبکه دو با تصاویری از «آرامگاه حافظ»، «کاکوی امام رضا (ع)»، «شاهچراغ»، «دروازه قرآن»، «سعدی»، «مسجد نصیرالملک» و «تخت جمشید» همراه مخاطبان خواهد بود.
در بخش مستندهای این رویداد نیز آثاری با محور فرهنگ و هویت ایرانی پخش میشوند؛ از جمله مستند «شهید محمد کدخدا» (یکشنبه ۲۰ مهر، ساعت ۱۵:۱۵)، «کراش» (دوشنبه ۲۱ مهر، ساعت ۱۱) و «چشم نرگس» (چهارشنبه ۲۳ مهر، ساعت ۱۵:۲۵).
پویش ملی «ایرانجان» حرکتی چندوجهی در راستای سند تحول رسانه ملی است که با هدف نمایش واقعگرایانه از زیستبوم و ظرفیتهای استانهای کشور اجرا میشود.
رویداد «ایرانجان، فارس ایران» نمادی از پیوند فرهنگ، ایمان و تلاش مردمان فارس است؛ آیینهای از تاریخ و امروز این سرزمین کهن، از قاب شبکه دو سیما است.