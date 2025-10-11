پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز استان قم از اجرای ۷۶ کیلومتر شبکه گاز طبیعی در استان طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی گودرزی با اعلام این خبر، گفت: از این مقدار ۵۷ کیلومتر متعلق به مناطق شهری و ۱۹ کیلومتر متعلق به مناطق روستایی استان است.
وی مجموع طول خطوط گاز طبیعی در استان قم را چهار هزار و ۸۱۴ کیلومتر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مجموع طول خطوط مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب سه هزار و ۴۷۸ کیلومتر و یک هزار و ۳۳۶ کیلومتر است.
گودرزی با بیان اینکه گازرسانی به مناطق روستایی و کمبرخوردار توسعه پایدار استان را به دنبال دارد، افزود: به طور کلی گازرسانی موجب بهرهمندی مردم از منبعی پاک و مقرونبهصرفه میشود و سهم قابل توجهی در ارتقای سطح رفاه عمومی دارد.