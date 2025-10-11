امروز: -
فارس در مسیر تبدیل به چهارراه ریلی کشور

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹- ۱۴:۵۵
خبرهای مرتبط

آغاز ریل گذاری خط راه آهن کرمانشاه - خسروی

پیشرفت ۸۰ درصدی زیرسازی خط آهن شهرکرد- اصفهان

عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن مبارکه-سفیددشت-شهرکرد

برچسب ها: استان فارس ، ریل ملی ، راه آهن‌
