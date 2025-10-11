پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: از ششم شهریور امکان دسترسی غیرحضوری به سامانه ثنا فراهم شده است و از این پس روند پروندها و ابلاغیههای قضایی تعزیرات از طریق سامانه ثنا اطلاع رسانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی بابیان اینکه سامانه ثنا به عنوان بستر رسمی خدمات الکترونیک قوه قضاییه، از طریق آدرس sana.adliran.ir در دسترس شهروندان قرار گرفته است.
او تصریح کرد: این سامانه با ارائه امکان ورود به ثنا دادگستری، دسترسی به ابلاغیههای قضایی، پیگیری پروندهها و سایر خدمات مرتبط را به شکل غیرحضوری ممکن ساخته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان همچنین گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۵ هزار و ۸۷۷ فقره پرونده وارد سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان شده است که به ۹۹ درصد موارد رسیدگی شده است.
مرضیه یونسی افزود: ۲۵ فقره پلمپ و ۳۴ فقره نصب پرده نیز تاکنون انجام شده است.