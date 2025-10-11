تیم ملی تکواندو کشورمان در حالی عازم مسابقات قهرمانی جهان خواهد شد که تغییر زیادی در میانگین سنی تکواندوکاران نداشته، اما تجربه ملی پوشان به مراتب بالاتر رفته است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان طی روز‌های دوم تا هشتم آبان ماه به میزبانی چین در سالن «تای هو» مرکز نمایشگاهی شهر ووشی برگزار خواهد شد. در پایان مهلت ثبت نام این مسابقات ۹۹۲ تکواندوکار از ۱۴۰ کشور نام خود را وارد لیست این دوره از رقابت‌ها نموده‌اند.

تکواندوی ایران با ۱۵ تکواندوکار در این دوره از مسابقات حضور خواهد داشت که تنها ۴ ملی پوش پیشتر توانسته‌اند در این رقابت‌ها موفق به کسب مدال شوند. ناهید کیانی در سال ۲۰۲۳ مدال طلا، مهلا مومن زاده در مسابقات ۲۰۱۹ منچستر مدال نقره، مهران برخورداری در مکزیک ۲۰۲۲ نشان برنز و آرین سلیمی در سال ۲۰۲۳ باکو مدال برنز در باکو کسب کرده‌اند.

ترکیب تیم ملی در ووشی نسبت به دو سال قبل و رقابت‌های باکو تغییراتی داشته است؛ میانگین سنی در بخش آقایان کمی بیشتر شده و در این رقابت‌ها به ۲۳ سال رسیده است. این درحالی است که در باکو میانگین تیم ایران ۲۱.۸ سال بود و نوجوانان در ترکیب اصلی حاضر بودند.

برخورداری پیش از ووشی سه بار سابقه حضور در رویداد جهانی را در کارنامه دارد. مهدی حاجی موسائی با ۲۱ سال سن، بعد از برخورداری در رده دوم باتجربه هاست و برای سومین بار در این رویداد حاضر می‌شود. آرین سلیمی نیز دومین دوره‌ای است که پا به آوردگاه جهانی می‌گذارد. مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، محمد صادق دهقانی، امیر سینا بختیاری و محمدحسین یزدانی نیز اولین حضور خود در رقابت‌های جهانی را تجربه می‌کنند.

نسبت به باکو تعداد تکواندوکارانی که برای اولین بار راهی آوردگاه جهانی می‌شوند، بیشتر است که نشان از جوانی و انگیزه جوانان برای حضور موفق در چین دارد. همچنین مهدی رزمیان با ۱۸ سال سن جوانترین عضو تیم ملی آقایان است.

در گروه بانوان میانگین سنی بالاتر است؛ ملیکا میرحسینی کاپیتان تیم ملی بانوان با ۳۰ سال با تجربه‌ترین عضو تیم ملی است. ناهید کیانی و مهلا مومن زاده دو عضو تیم فینال جهانی را تجربه کرده و مدال‌های طلا و نقره را در کارنامه دارند. کیانی در ووشی پنجمین حضور خود را تجربه می‌کند. بی شک ناهید با وجود آنکه در یک وزن بالاتر مبارزه می‌کند، انگیزه زیادی برای تکرار طلای تاریخی خود در باکو دارد.

سعیده نصیری و کلیکا میرحسینی دو بار و مهلا مومن زاده سه بار در جهانی حاضر شده‌اند. سایر ملی پوشان از جمله مبینا نعمت زاده، کوثر اساسه و نسترن ولی زاده اولین حضور خود در این رویداد را تجربه می‌کنند. مبینا نعمت زاده با ۲۰ سال سن جوانترین عضو تیم ملی بانوان است.

این یازدهمین حضور بانوان در رقابت‌های جهانی محسوب می‌شود و کادر فنی تیم ملی نسبت به باکو تغییراتی داشته است.

در گروه آقایان، آرین سلیمی و مهران برخورداری در المپیک پاریس درخشان ظاهر شدند و مطمئنا چشم جهان به دیدار‌های این دو نماینده شایسته ایران خیره خواهد شد. در گروه بانوان هم مبینا نعمت زاده و ناهید کیانی بواسطه مدال آوری در پاریس شرایط مشابهی با دو نماینده فوق دارند.

۱۵ ملی پوش حاضر در این رویداد به دنبال افزایش امتیازات خود در راستای حضور در رقابت‌های مهم در سال‌های پیش رو به ویژه المپیک ۲۰۲۸ هستند. تیم ملی با ترکیبی از جوانان و باتجربه‌ها می‌خواهد خود را این بار در ووشی محک بزند؛ رویدادی که می‌تواند شیرین‌ترین مسابقه دوران زندگی تکواندوکاران ملی پوش باشد.