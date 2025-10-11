پخش زنده
شرکت توسعه اصفهان برای تکمیل طرح ملی قطار سریعالسیر اصفهان_تهران تاسیس می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛استاندار اصفهان با اشاره به تاسیس "شرکت توسعه اصفهان" برای قطار سریعالسیر اصفهان_تهران از عزم جدی بخش خصوصی و مدیران استانی برای سرعت بخشی در تکمیل و بهرهبرداری از طرح ملی قطار سریعالسیر اصفهان_تهران خبر داد و افزود: با راهاندازی یک شرکت توسعهای جدید، روشهای نوین تامین مالی برای این طرح کلید خواهد خورد.
مهدی جمالینژاد با اشاره به ارزشمند و ملی بودن آن ادامه داد: این طرح فقط به اصفهان اختصاص ندارد، بلکه یک فناوری است که تمام فلات مرکزی و کشور را در همه حوزهها ارتقا خواهد داد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی طرح در بخش اصفهان ۷۰ درصد است، تاکید کرد: نیاز است این طرح در همین دولت سرعت بگیرد و تا حد زیادی به بهرهبرداری برسد.
جمالینژاد با اشاره به برگزاری جلسه های متعدد با رئیس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، گفت: نگاه مسئولان به طرح مثبت است، اما برای جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن آن، به همصدایی و پیگیری مداوم از نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی نیاز است.
وی افزود: قرار است، "شرکت توسعه اصفهان" با محوریت بخش خصوصی تاسیس شود و ماموریت اصلی این شرکت، پیگیری و تامین اعتبار طرح قطار پرسرعت اصفهان_تهران از طریق روشهای جدید تامین مالی خواهد بود.
اَبَرطرح قطار پرسرعت اصفهان- قم- تهران یکی از پروژههای ملی کشور در بخش حمل و نقل بوده که حدود ۲ دهه از مطرح شدن آن گذشته و فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است.
طول کل مسیر پروژه قطار پرسرعت اصفهان- قم- تهران ۴۱۰ کیلومتر و طول مسیر اصفهان- قم ۲۴۵ کیلومتر است.
با بهرهبرداری از این طرح، مسیر اصفهان تا تهران با سرعت حدود ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت در کمتر از ۲ ساعت و بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دقیقه طی میشود.