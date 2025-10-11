پخش زنده
از ابتدای امسال ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد شهرستان میناب پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کمیته امداد شهرستان میناب گفت: ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل منابع قرضالحسنه بانکهای عامل شهرستان و ۲ میلیارد تومان نیز از محل منابع داخلی در صندوق امداد ولایت تامین شده است.
کاظم صالحی افزود: این تسهیلات با هدف ایجاد کسب و کار، به ۱۳۱ متقاضی در مشاغل مختلف صنایع دستی، صیادی، مشاغل خرد صنفی و صنعتی، دامداری و تاسیسات پرداخت شد.
وی گفت: این تسهیلات تنها به افراد متقاضی در دهکهای درآمدی ۱ تا ۴ اختصاص یافت.
