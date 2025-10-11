جشن ملی «نوخوان ها» در رشت
به مناسبت هفته کودک جشن ملی «نوخوان ها» در رشت برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان
؛ سید رقیه فرجودی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش گیلان در جشن ملی «نوخوان ها»، با بیان اینکه ۵۴ هزار نفر از دانش آموزان گیلانی نوخوان هستند گفت: نوخوانها به دانش آموزان کلاس اول و دوم ابتدایی میگویند که تازگی خواندن کتابهای غیر درسی را شروع کردهاند.
سجاد کوچکی نژاد سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان هم در جشن ملی نوخوانها در رشت گفت: ما در ۳۲ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برای ۳۲ هزار کودک و نوجوان گیلانی امکاناتی را فراهم کردهایم که بتوانند هر چه بیشتر و بهتر با فرهنگ کتاب و کتابخوانی آشنا شوند.
در این مراسم دانش آموزان قصه گفتند، شعر خواندند و نمایش عروسکی اجرا کردند.