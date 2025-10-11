به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید دهقان سرپرست جمعیت هلال‌احمر کازرون گفت: گزارشی مبنی‌بر حمله قلبی کوهنورد ۶۳ ساله در ارتفاعات روستای دهنو بوشیگان به هلال‌احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر کازرون با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

دهقان ادامه داد: نجاتگران پس از پیمایش به مصدوم دسترسی و اقدامات کمک‌های اولیه را برای وی انجام و سپس مصدوم را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.