پخش زنده
امروز: -
سرپرست جمعیت هلالاحمر کازرون از تلاش نجاتگران برای نجات کوهنورد ۶۳ ساله دچار حمله قلبی در ارتفاعات روستای دهنو بوشیگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید دهقان سرپرست جمعیت هلالاحمر کازرون گفت: گزارشی مبنیبر حمله قلبی کوهنورد ۶۳ ساله در ارتفاعات روستای دهنو بوشیگان به هلالاحمر اعلام شد.
او افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر کازرون با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
دهقان ادامه داد: نجاتگران پس از پیمایش به مصدوم دسترسی و اقدامات کمکهای اولیه را برای وی انجام و سپس مصدوم را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.