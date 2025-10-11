

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین نشست هماهنگی بازی‌های المپیک لس آنجلس ۲۰۲۸ با فدراسیون‌های ورزشی صبح امروز با حضور رئیس، دبیرکل و جمعی از روساء و نمایندگان فدراسیون‌های المپیکی در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد.

محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک در این نشست اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسات اینست که ازهم اکنون خودمان را برای حضور در رقابت‌های کسب سهمیه و سپس المپیک ۲۰۲۸ آماده کنیم؛ در واقع دوست داریم بیشتر شنونده باشیم تا اگر پیشنهادی است که باعث بهتر شدن کار‌ها می‌شود انجام گیرد.

وی ادامه داد: کمیته ملی المپیک ازهم اکنون حمایت مادی و معنوی خود را از فدراسیون‌های المپیکی خواهد داشت و قطعا بعد از بازی‌های آسیایی تمرکزما بیشتر خواهد شد تا کاروان خوبی عازم بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ نماییم.

مهدی علی‌نژاد درخصوص اهمیت نشست امروز خاطرنشان کرد: در واقع آغاز روند کسب سهمیه المپیک بعدی بعد از اتمام هر المپیک آغازمی شود و به رغم در پیش بودن بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض اقدام به برگزاری نخستین نشست فدراسیون‌های المپیکی شانس کسب سهمیه کردیم.

وی افزود: در واقع فرایند کسب سهمیه المپیک لس آنجلس باید مورد بررسی قرارگیرد چرا که در برخی از رشته‌ها شاهد تغییراتی هستیم؛ نکته حائز اهمیت دیگر این که طبق برنامه‌ریزی جدید کمیته بین‌المللی المپیک، بازی‌های آسیایی اهمیت بسزایی در کسب سهمیه دارد و طبیعی است که رشته‌های المپیکی باید نگاه ویژه‌ای به این رویداد داشته باشند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه تصریح کرد: طی جلسه‌ای که با رئیس کمیته بین‌المللی المپیک داشتیم قول هرگونه همکاری و صدور ویزای ورزشکاران و مربیان جهت حضور در المپیک و رویداد‌های قبل از آن در آمریکا را با هماهنگی کمیته المپیک آمریکا به ما دادند.

وی ادامه داد: برای ویزا و حضور ورزشکاران ما در رقابت‌هایی مثل کسب سهمیه المپیک در کشور آمریکا یا دیگر رقابت‌ها تا المپیک ۲۰۲۸ هر رویداد و برنامه‌ای دارید از همین حالا نامه نگاری لازم را با ما داشته باشید تا ما هم نامه نگاری‌های لازم را به کمیته بین‌المللی المپیک داشته باشیم.

در این نشست گزارش جامعی از سوی رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی در خصوص شرایط رشته‌های مختلف و آخرین تغییر و تحولات موجود در برخی رشته‌ها اعلام شد که مورد توجه قرار گرفت.

اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا نیز بر اهمیت تعامل و ارتباط تنگاتنگ فدراسیون‌ها با فدراسیون‌های جهانی در این زمینه تاکید کرد چراکه برگزار کننده رقابت‌های کسب سهمیه و یا جهانی فدراسیون‌های جهانی هستند. عاطفه اسلامیان مدیر امور بین الملل کمیته ملی المپیک نیز به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت.

در ادامه روسا و نمایندگان فدراسیون‌های مختلف المپیکی به ارائه دغدغه ها، برنامه‌ها و سئوالات خود در این زمینه پرداختند که از سوی علی نژاد عنوان شد بعد از بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی جلسات تخصصی خود را با فدراسیون‌ها با محوریت بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا و المپیک لس آنجلس خواهیم کرد.