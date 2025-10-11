پخش زنده
فرماندار اسدآباد گفت: دو واحد سردخانه محصولات باغی و کشاورزی در این شهرستان با ظرفیت ۴ هزار و ۵۰۰ تن وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سلیمان نظری دوست افزود: در شهرستان اسدآباد ۲ واحد سردخانه محصولات باغی و کشاورزی وجود دارد که سالانه ۴ هزارو ۵۰۰ تن محصول در این واحدها نگهداری میشود.
او تأکید کرد: در جلسه رفع موانع تولید به ریاست معاون اقتصادی استاندار برای توسعه این واحد سردخانه تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شده است.
فرماندار اسدآباد تصریح کرد: این واحد از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون برای ۲۵ نفر هم شغل ایجاد نموده است که در صورت توسعه اشتغال آن به ۱۰۰ نفر افزایش پیدا میکند.
نظری دوست گفت: توسعه صنایع تبدیلی در اولویت کاری ما و جهاد کشاورزی قرار دارد و از سرمایه گذاران این حوزه استقبال و حمایت میکنیم.