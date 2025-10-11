به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرلشکر پاک پور سرهنگ سعید برومند زاده را به عنوان جانشین و زریر فرزی زاده را به عنوان معاون هماهنگ کننده فرمانده سپاه فتح استان منصوب کرد.

فرمانده سپاه فتح در مراسم معرفه ای که بهمین مناسبت برگزار شد خدامحوری عقلانیت ولایتمداری قانونمندی و عدالت را ازشاخص های اساسی فرماندهی و مدیریت انقلابی برشمرد و گفت : شیوه حکمرانی انقلابی را باید از سیره و گفتمان ائمه و رهبر معظم انقلاب درک کرد و مبنای عمل قرار داد.

سردار مثنوی کادر سازی نامناسب و افراط و تفریط تعصب و اعمال سلیقه شخصی را جمله دلایل افت مدیریت خواند و افزود : فرزندان ملت در سپاه فتح با روحیه همدلی و استعانت از شریعت، قانون و منویات فرمانده کل قوا همه توان وظرفیت نظامی خود را برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور بکار گرفته اند .

حجت الاسلام درفشی رئیس حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح هم گفت : مسئول باید وظیفه شناس و خداترس باشد و سربازان را مثل فرزندان خود بداند.

سرهنگ خردمند رئیس حفاظت سپاه فتح هم گفت : خودسازی باعث تقویت اراده و مانع نفوذ دشمن بر قلوب می شود.