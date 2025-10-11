معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: هم‌افزایی میان نهاد‌های اجرایی و قضایی نقش مهمی در رفع موانع تولید دارد، حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان، از ارکان پایداری اقتصاد و تحقق اهداف تولید ملی است.



به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی و رفع موانع پیش‌روی صنعتگران، آقای صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه لاهوتی معاون صنای کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، سیجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و فرماندار شهرستان پاکدشت با حضور در شهرک صنعتی عباس‌آباد از چند واحد تولید بازدید و در نشست هم‌اندیشی با صنعتگران حضور یافتند.

لاهوتی در ابتدای جلسه گفت: در حال حاضر بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ واحد بهره‌بردار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران فعال هستند که از این میان، هزار و ۶۴۷ واحد در شهرک صنعتی عباس‌آباد به‌صورت بهره‌بردار فعالیت دارند. این شهرک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی استان، سهم بسزایی در اشتغال و تولید کشور دارد.»



وی افزود:در راستای سیاست‌های کلان وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک، موضوع بازفعال‌سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و با همکاری دستگاه قضایی و اجرایی، زمینه بازگشت این واحدها به چرخه تولید در حال فراهم شدن است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه هم‌افزایی میان نهاد‌های اجرایی و قضایی نقش مهمی در رفع موانع تولید دارد، گفت: تعامل و همراهی مجموعه قضایی استان، امید تازه‌ای برای صنعتگران ایجاد کرده است. حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان، از ارکان پایداری اقتصاد و تحقق اهداف تولید ملی است.

گفتنی است؛ در این بازدید که با هدف بررسی میدانی مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی برگزار شد، هیئت همراه ضمن حضور در واحد‌های نیسان چوب، پرما پلاستیک و نفت و گاز سرو، از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیت تولید، مشکلات و نیاز‌های این واحد‌ها قرار گرفتند.