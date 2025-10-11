به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف یک میلیون و۳۷۰هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۴۰میلیارد ریال در بازرسی مأموران ایست و بازرسی شهید امامی از یک دستگاه کامیون خبر داد و گفت: ماموران انتظامی این ایستگاه با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی این شهرستان، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

شکرالله پورخاقان افزود: مأموران موفق شدند در بازرسی از این خودرو، این مقدار سیگار قاچاق را که مدارک قانونی و معتبر گمرکی نداشت، کشف کنند.

وی ارزش سیگار‌های قاچاق کشف شده را۴۰میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: در این خصوص راننده کامیون با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.