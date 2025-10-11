پخش زنده
یک میلیون و۳۷۰هزار نخ سیگار قاچاق در شهرضا کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف یک میلیون و۳۷۰هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۴۰میلیارد ریال در بازرسی مأموران ایست و بازرسی شهید امامی از یک دستگاه کامیون خبر داد و گفت: ماموران انتظامی این ایستگاه با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی این شهرستان، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.
شکرالله پورخاقان افزود: مأموران موفق شدند در بازرسی از این خودرو، این مقدار سیگار قاچاق را که مدارک قانونی و معتبر گمرکی نداشت، کشف کنند.
وی ارزش سیگارهای قاچاق کشف شده را۴۰میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: در این خصوص راننده کامیون با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.