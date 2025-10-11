موزه هنر‌های معاصر اهواز با حضور دادستان مرکز خوزستان و جمعی از هنرمندان، صبح روز شنبه خلع ید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موزه هنر‌های معاصر اهواز با حضور امیر خلفیان دادستان مرکز خوزستان، حسین براتی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه خلع ید و درب موزه پس از گذشت ۱۱ سال به روی هنرمندان گشوده شد.

موزه هنر‌های معاصر اهواز در ۲ طبقه و با پنج گالری در سال ۱۳۸۸ افتتاح شد و گنجینه این موزه ۷۰ اثر دارد.

این موزه حدود ۱۱ سال پیش در قراردادی به بخش خصوصی واگذار شد که واگذاری آن واکنش و اعتراض برخی هنرمندان را در پی داشت.

در سال‌های اخیر آسیب زیادی به ساختمان موزه هنر‌های معاصر اهواز، فضای داخلی موزه و گنجینه موزه که در برگیرنده آثار ارزشمندی است، وارد شده است؛ بخش‌هایی از ساختمان موزه دچار آتش‌سوزی شد و چندین بار مورد سرقت قرار گرفته است و از گنجینه فاخر آن خبری در دست نیست.