رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: طرح «گلریزان اجتماعی» در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی، ۳۰ مهر ماه با حضور خیران در استان همدان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز محمدی مهر افزود: در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر به ویژه زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست طرح «گلریزان اجتماعی» در استان همدان اجرا میشود.
او تصریح کرد: کمکها در این طرح صرفاً بهصورت وجه نقد نیست، بلکه هر صنف و گروهی، از جمله پزشکان، وکلا و سایر اقشار، میتوانند متناسب با حوزه فعالیت خود اقدامات خیرخواهانهای در جهت رفع مشکلات جامعه هدف انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری هرچه بهتر این طرح، از خیران، نهادهای مردمی و سازمانهای حمایتی خواست تا با مشارکت مؤثر خود در اجرای این اقدام خداپسندانه یاریرسان باشند.