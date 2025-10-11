پخش زنده
امروز: -
مجله تصویری «عصر خانواده» این هفته به مناسبت رویداد ملی «ایرانجان، فارس ایران» و همزمان با هفته بزرگداشت حافظ، از استان فارس روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه که با اجرای محسن آزادی، فاطمهسادات متولیان و نیلوفر شاهرخی به تهیهکنندگی علیاکبر کریمی شنبه تا چهارشنبه (پنجشنبهها به صورت گزیده) حوالی ساعت ۱۸ از شبکه دو پخش میشود، در این هفته با حضور در شهر شیراز، جلوههایی تازه از زندگی، خانواده و فرهنگ اصیل ایرانی را به تصویر میکشد.
ویژه برنامه «عصر خانواده» در این هفته با شعار «فارس، سرزمین دین ، حماسه و هنر» با نگاهی عمیق به سبک زندگی مردم این خطه فرهنگی، به نقش خانوادههای فارس در پاسداشت هویت ایرانیاسلامی، نقش مادران در تربیت نسل آینده و جایگاه مهر و همدلی در خانواده ایرانی میپردازد.
در این برنامه، بخشهای متنوعی شامل گفتوگو با خانوادهها، آیتمهای فرهنگی، معرفی سنتها و آیینهای محلی و هنر بومی فارس پخش خواهد شد.
برنامه عصر خانواده در این ویژه برنامه، از پنج لوکیشن شاخص این شهر شامل حافظیه، سعدیه، حرم مطهر شاهچراغ (ع)، باغ ارم و عمارت عفیفآباد بهصورت زنده همراه با مجریان محلی روی آنتن خواهند رفت.
عصر خانواده در رویداد ایرانجان فرصتی است تا زیباییهای فرهنگی و انسانی فارس را از قاب خانواده روایت کند؛ خانوادههایی که همچنان با مهر، ایمان و اصالت، نگهبان ریشههای فرهنگی ایرانزمیناند.
برنامه «عصر خانواده تولید گروه خانواده شبکه دو و به کارگردانی رضا داستانی است که در چارچوب پویش فرهنگی «ایرانجان» تلاش دارد تصویری الهامبخش از زندگی ایرانی در دل شهرهای کشور ارائه دهد.
این هفته، شیراز میزبان این روایت تلویزیونی از عشق، ایمان و خانواده ایرانی است.