خوزستان پس از ۷ سال ناکامی در کسب مدال در رقابتهای قهرمانی نجات غریق کشور موفق شد به دو مدال دست پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پایان مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور که پس از دو روز، در جزیره کیش به پایان رسید، فرزین امامیفر و محمد شمس، ورزشکاران خوزستانی، در مادهی پرتاب طناب موفق به کسب مدال برنز شدند.
این مدال پس از وقفهای هفتساله در رقابتهای قهرمانی کشور، با مربیگری جاسم منصوری و غلام زورآزمایی برای خوزستان به ثبت رسید.
امید جشانزاده سرپرست تیم خوزستان عملکرد تیم استان در بخش استخری و ساحلی را عالی ارزیابی کرد و گفت: قطعا سال آینده شاهد درخشش نجات غریق خوزستان در سطح بین المللی خواهیم بود.