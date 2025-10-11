به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما بر این اساس حجم صادرات آهن و فولاد کشور، ۳۴ درصد و مجموع حجم صادرات کل زنجیره فولاد ۴۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در آمار ۳ ماهه، این شاخص نزولی بود.

ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در ۶ ماهه سال جاری با رشد ۲۶ درصدی به مرز ۴ میلیارد دلار رسیده است.

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، روند صعودی صادرات در مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان تداوم دارد به طوری که حجم صادرات، کنسانتره سنگ آهن در مقایسه با ۶ ماهه سال گذشته ۲ برابر شده است. این مسئله موجب نگرانی فولادسازان شده است.

تداوم روند نزولی قابل توجه در حجم صادرات مقاطع طویل فولادی از نکات مهم این گزارش است. صادرات میلگرد سهم عمده بیش از ۸۵ درصدی تناژ صادراتی مقاطع طویل فولادی در سال گذشته را شامل می‌شود، ۲۲ درصد کاهش یافته است!

ارزش صادرات انواع ورق‌های فولادی تقریبا سه برابر شده و به بیش از ۳۲۰ میلیون دلار رسیده که ناشی از تقویت رویکرد صادراتی در شرکت‌های گروه فولاد مبارکه از جمله خود این شرکت و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ارزیابی می‌شود.