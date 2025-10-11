۲۰ هزار عدد تخم مرغ پخته و قرص نان، بین دانش‌آموزان مدارس گلپایگان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آموزش پرورش گلپایگان در مراسم روز جهانی تخم مرغ که در مدرسه دخترانه امین این شهرستان برگزار شد،گفت: به منظور بهبود تغذیه دانش‌آموزان و ارتقای سلامت آنان توزیع این تعداد صبحانه، در همه مراکز آموزشی از مهد کودک ها تا دبیرستان‌های این شهرستان انجام شده است.

محمد باقر عبیری افزود: این اقدام در راستای برنامه‌های حمایتی آموزش و پرورش اجرا شد تا با تأمین بخشی از نیازهای غذایی دانش‌آموزان، نقش مؤثری در رشد و شادابی نسل آینده، داشته باشد.

وی با بیان اینکه این اقدام در سه سال گذشته هم اجرا شد، ادامه داد: این کار با هدف تشویق دانش‌آموزان به مصرف صبحانه سالم و همچنین معرفی مواد غذایی مفید و مقوی انجام می شود تا فرهنگ تغذیه سالم در میان دانش‌آموزان نهادینه شود.

مدیر آموزش پرورش گلپایگان با تقدیر از خیران نیک اندیش خامثی که تخم مرغ مورد نیاز برای دانش آموزان و کودکان را تامین کردند،گفت: در تحقق اجرای این مراسم، اتحادیه نانوایان و قنادان گلپایگان هم با اقدام خیرخواهانه و پخت نان به صورت رایگان، همراهی کردند.

شهرستان گلپایگان در ۱۷۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.