مدیر امور فناوری و طرح‌های کاربردی دانشگاه شیراز گفت: ۶ طرح ملی در زمینه افزایش توان تولید نفت و گاز در پژوهشکده ازدیاد برداشت و بهبود تولید نفت دانشگاه شیراز اجرا شد.

دکتر مهدی اسکروچی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گفت: یکی از طرح‌های افرایش برداشت نفت دانشگاه شیراز، با حفاری چاهک‌های جانبی کوتاه برد در میدان نفتی آبان در استان ایلام اجرا شده است.

وی افزود: روز‌های گرم تابستان امسال همکاران ما به احیا چاه نفتی در میدان مشترک آبان واقع در مرز ایران و عراق با استفاده از یکی از جدیدترین فناوری‌های دنیا پرداختند.

این عضو هیات علمی بخش مهندسی نفت دانشگاه شیراز افزود: حفاری چاهک‌های جانبی کوتاه برد فناوری نوین در احیا چاه‌های بسته و کم بازده است که در دنیا در چاه‌های معدودی اجرا شده است.

دکتر اسکروچی افزود: پژوهشگران دانشگاه شیراز برای نخستین بار در کشور موفق به اجرای این فناوری و حفر ۴ چاهک جانبی در این چاه شدند و با ورود مجدد به چاهک‌ها اسیدزنی با فناوری جت اسید نیز انجام شد.

مدیر امور فناوری و طرح‌های کاربردی دانشگاه شیراز افزود: طرح توسعه فناوری ردیاب برای ارزیابی نحوه حرکت آب تزریقی در میدان نفتی اسفند در جزیره سیری دیگر طرح اجرا شده توسط دانشگاه شیراز است.

وی افزود: در طرح توسعه فناوری ردیاب میدان اسفند، نوع جدیدی از ردیاب‌های شیمیایی در دانشگاه شیراز با فناوری کوانتوم سنتز شده که به شکل قابل توجهی می‌تواند کارآیی مواد شیمیایی را در ردیابی جبهه آب تزریقی به میدان را ارتقا و قیمت نهایی را کاهش دهد.

دکتر اسکروچی افزود: در میدان نفتی منصوری واقع در استان خوزستان با همکاری مستقیم و هم افزایی دانشگاه شیراز با کارشناسان شرکت ملی نفت طرح جدیدی برای توسعه میدان و تولید بهینه نفت از آن ارائه شد که بر اساس این طرح، میزان تولید روزانه نفت از چاه‌های میدان منصوری به بیش از ۳ برابر افزایش خواهد یافت و میزان نفت تولیدی نهایی از میدان بیش از دو برابر خواهد شد.

وی افزود: در این میدان با اجرای دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه شیراز ضریب بازیافت از ۹ به حداقل ۱۸ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و توان تولید روزانه نفت از حدود ۷۰ هزار بشکه در روز به بیش از دویست هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

مدیر امور فناوری و طرح‌های کاربردی دانشگاه شیراز افزود: طرح ازدیاد برداشت با نانوسیال از میدان نفتی بلال، طرح هیوا و افزایش تولید چاه محور از میدان نفتی چشمه خوش و همچنین طرح بهبود تولید گاز از میدان گازی هما از دیگر طرح‌های کلان ملی در دست مطالعه و اجرا در پژوهشکده ازدیاد برداشت و بهبود تولید نفت دانشگاه شیراز است.