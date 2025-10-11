به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین قسمت از این فصل تازه با حضور دکتر حسن نجفی سُولاری، استاد دانشگاه و از چهره‌های فرهنگی کشور، ساعت ۲۲ از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.

در این برنامه دکتر نجفی سُولاری از نقش مادر فرهیخته و دلسوز خود در شکل‌گیری مسیر زندگی و تحصیلی‌اش سخن می‌گوید؛ مادری که از همان کودکی با دقت در انتخاب دوست و تأکید بر علم‌آموزی، راه روشن آینده را برای فرزندش هموار ساخت.

به گفته‌ دکتر نجفی سُولاری، مادرش همواره اصرار داشت او از خردسالی در کنار پدربزرگش به مکتب‌خانه برود و درس و آموزش ببیند.

او از شادی مادرش در زمان تحصیل یاد کرده و روایت‌هایی شنیدنی از مادری که مشوق و همراه همیشگی‌اش بود بازگو می‌کند.

برنامه‌ «از مامان بگو» با اجرای محیا اسناوندی و تهیه‌کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی، به روایت فرزندان از مادرانشان می‌پردازد؛ مادرانی که با عشق، پشتکار و مهربانی، فرزندان موفق و اثرگذار این سرزمین را پرورش داده‌اند.

در این روایت صمیمی و احساسی، دکتر نجفی سُولاری با زبانی صادقانه از ریشه‌های تربیت، مهر مادر و تأثیر عمیق آن در شکل‌گیری شخصیت علمی و انسانی خود سخن می‌گوید؛ روایتی تلویزیونی برای ستایش مادری که بی‌هیاهو، فرزندش را به ستاره‌ای درخشان بدل کرد.