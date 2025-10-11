سه نیروگاه ۵۰۰ کیلو واتی در دو شهرستان میان‌جلگه و فیروزه و همچنین منطقه سر ولایت ساخته میشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، محمد رستمی نماینده حوزه انتخابیه نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه با حضور مدیران بنیاد برکت و همچنین مدیران شهرستان‌های فیروزه، زبرخان، میان‌جلگه و نیشابور، برای ساخت این سه نیروگاه توافق شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین برای شهرک‌های صنعتی خیام و عطار، نیروگاه‌های مشارکتی با ظرفیت مجموع ۵ مگاوات در دستور کار قرار گرفت که مقدمات اجرایی آن‌ها به زودی آغاز خواهد شد.

رستمی بیان داشت: در حوزه کشاورزی نیز برای چهار شهرستان زیرمجموعه نیشابور، هر شهرستان ظرفیت ۵ مگاوات برق خورشیدی به تصویب رسید تا در قالب طرح شمسا (سامانه مدیریت انرژی‌های تجدیدپذیر) اجرا شوند.