به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: برای کاهش این آمار، لازم است کمیته‌های حفاظت ایمنی کار در شهرک‌های صنعتی فعال شوند و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی و ایمنی به‌کارگیری و به‌طور مستمر مورد نظارت قرار گیرند.

منصور شیشه‌فروش افزود: تفاهم‌نامه‌ای میان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرک‌های صنعتی و مدیریت بحران استانداری برای کاهش هشت درصدی حوادث در سال جاری امضا شد.

وی با اشاره به فعالیت ۲۸ ایستگاه آتش‌نشانی در شهرک‌های صنعتی استان ادامه داد: این تعداد باید تا پایان سال به ۳۵ ایستگاه افزایش یابد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان، برای تقویت تجهیزات و امکانات ایمنی در همه شهرک‌های صنعتی استان، ۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است.