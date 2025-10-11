پخش زنده
در ۶ ماه نخست امسال ۳۳۵ مورد حادثه در بخش صنعت و ساختمان استان اصفهان رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: برای کاهش این آمار، لازم است کمیتههای حفاظت ایمنی کار در شهرکهای صنعتی فعال شوند و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی و ایمنی بهکارگیری و بهطور مستمر مورد نظارت قرار گیرند.
منصور شیشهفروش افزود: تفاهمنامهای میان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرکهای صنعتی و مدیریت بحران استانداری برای کاهش هشت درصدی حوادث در سال جاری امضا شد.
وی با اشاره به فعالیت ۲۸ ایستگاه آتشنشانی در شهرکهای صنعتی استان ادامه داد: این تعداد باید تا پایان سال به ۳۵ ایستگاه افزایش یابد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: شرکت شهرکهای صنعتی استان، برای تقویت تجهیزات و امکانات ایمنی در همه شهرکهای صنعتی استان، ۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است.