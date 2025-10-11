جابجایی اعتبارات دستگاهها خط قرمز است
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی: جابجایی اعتبارات دستگاهها خط قرمز است و ۹ متهم کیفری و ۵۶ متهم تخلفاتی در سال گذشته معرفی شده ند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: امروز سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است و نظارت بر اجرای قوانین یکی از وظایف بر عهده قوه قضائیه است و سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۶۰ به همین منظور تشکیل شد.
رحیمی افزود: سازمان بازرسی دو وظیفه اصلی بر عهده دارد یکی نظارت بر اجرای صحیح ضوابط قانونی و دیگری نظارت بر حسن انجام امور در تمام دستگاههای اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی و قضایی استان است.
وی گفت: دستگاههای خدماترسان بیشترین ارتباط را با مردم دارند و به همین دلیل تحت نظارت دقیق قرار دارند و شهرداریها که اعتبارات مستقیم از محل شهرسازی و عوارض دارند و در مقاطعی نیز از کمکهای دولتی برخوردار میشوند، چگونگی هزینهکردشان به صورت کامل توسط سازمان، بازرسی میشود.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی افزود: انتظار سازمان بازرسی این است که جابجایی اعتبارات رخ ندهد و هزینهکردها به شکل صحیح و مطابق با سرفصلهای مصوب انجام شود.
رحیمی گفت: در این راستا، چگونگی پرداخت تسهیلات بانکها به طرحهای کلیدی نظیر مسکن، ازدواج، و اشتغال رصد میشود تا از کمکاری در پرداخت تسهیلات جلوگیری شود.
وی افزود: همچنین، اختصاص حداکثری اعتبارات ملی به استان و جذب و نگهداشت کامل این اعتبارات اهمیت فراوانی دارد و اگر مدیری اهتمام لازم را نداشته باشد، تذکرهای لازم داده شده و پیگیری جدی به عمل میآید.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با بیان اینکه پارسال ۳۵ برنامه بازرسی در قالب برنامهای، در حوزههای مختلف سیاسی، قضایی، تولیدی، فرهنگی و اجتماعی انجام شد گفت: ۶۲ بازرسی موردی حسب یافتههای همکاران صورت گرفت و ۱ بازرسی فوقالعاده انجام و ۲۴۴ هشدار کتبی و رسمی به دستگاهها برای اصلاح جریانات اداریشان صادر و ۵۳۳ پیشنهاد اصلاحی به دستگاهها ارائه شد.
رحیمی افزود: نتیجه رسیدگی به پروندهها، معرفی ۹ نفر متهم پروندههای کیفری و ۵۶ نفر متهم پروندههای تخلفاتی بود.
وی گفت: پارسال ۲هزار و ۱۹۹ عنوان فساد و شکایات برای استان در سامانههای مربوطه به ثبت رسید و مورد رسیدگی قرار گرفت.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی افزود: همچنین، به مدیران هشدار داده میشود که از بیتوجهی، سهلانگاری و غرضورزی که منجر به خطا شود، خودداری کنند و در غیر این صورت مراتب تعقیب قضایی صورت خواهد گرفت.
وی گفت: شهروندان میتوانند شکایات خود را از طریق سامانه هوشمند و تلفنی ۱۳۶.ir ثبت و پیگیری کنند.