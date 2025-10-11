رئیس پلیس آگاهی استان یزد: کارآگاهان دایره جنایی پلیس آگاهی، فردی را که دست به آتش زدن خانه پیرزن یزدی زده بود دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع گفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر آتش سوزی عمدی خانه یک پیرزن در یکی از محله‌های شهر یزد و با توجه به اینکه احتمال قتل نیز متصور بود؛ پرونده به کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی سپرده شد.

وی افزود: در تحقیقات کارآگاهان مشخص شد زمانی که این خانم به تنهایی در خانه اش مشغول استراحت بود، فردی خانه را آتش زده و بدون اینکه ردپایی از خود به جای بگذارد از محل متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: ماموران تحقیقات گسترده‌ای را در این خصوص آغاز و با تلاش فراوان، متهم را که جوانی ۳۰ ساله و از اقوام نزدیک پیرزن بود شناسایی کردند.

زارع ادامه داد: کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی، ضمن اخذ مجوز قضایی، متهم را دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند. متهم در بازجویی‌های پلیسی به حریق عمدی خانه به علت اختلافات خانوادگی اعتراف کرد.