به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این طور که در نشست هماهنگی ستاد برگزاری شهدای ورزشکار استان اعلام شد: در یادواره ۹۲ شهید ورزشکار استان ایلام؛ علاوه بر بزرگداشت شهدای ورزشکار دفاع مقدس، ۷۶ شهید ورزشکار جنگ ۱۲ روزه کشور هم معرفی ونقش ارزشمند آنان برای نسل جوان تبیین خواهد شد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان در این نشست تاکید کرد: علاوه بر برگزاری یادواره برای قشر‌های مختلف مردمی که در دفاع مقدس نقش مؤثری داشته‌اند، باید کار‌های هنری ماندگاری همچون؛ تألیف کتاب، فیلم و سریال برای معرفی شهدای والامقام تولید شود.

سردار حسینی با اشاره به موفقیت‌های اخیر ورزشکاران کشور در مسابقات جهانی گفت: ادای احترام و عشق وافر این ورزشکاران به پرچم مقدس کشورمان نشان داد که به برکت وجود جوانان پهلوان، راه شهدای عزیز همچنان ادامه دارد.