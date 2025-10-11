به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت:ماموران پليس امنيت اقتصادی استان حين كنترل محورهای مواصلاتی پل زال به خرم آباد،يک دستگاه تريلی کشنده حامل سوخت را متوقف كردند.



جانشين فرمانده انتظامی استان لرستان افزود:در بازرسی از اين خودرو ۲۲ هزار ليتر نفت خام خارج از شبکه توزيع به ارزش ۴ ميليارد ريال کشف و در این زمینه يک نفر دستگير شد.

سرهنگ ابدال چگنی ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.