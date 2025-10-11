پخش زنده
امروز: -
جانشين فرمانده انتظامی لرستان از توقيف يک دستگاه تريلی کشنده حامل ۲۲ هزار ليتر نفت خام قاچاق در خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت:ماموران پليس امنيت اقتصادی استان حين كنترل محورهای مواصلاتی پل زال به خرم آباد،يک دستگاه تريلی کشنده حامل سوخت را متوقف كردند.
جانشين فرمانده انتظامی استان لرستان افزود:در بازرسی از اين خودرو ۲۲ هزار ليتر نفت خام خارج از شبکه توزيع به ارزش ۴ ميليارد ريال کشف و در این زمینه يک نفر دستگير شد.
سرهنگ ابدال چگنی ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.