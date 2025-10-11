اهدای ۳۵ هزار بسته تحصیلی به دانشآموزان مددجوی لرستانی
مدیرکل کمیته امداد لرستان از توزیع ۳۵ هزار بسته نوشت افزار بین دانشآموزان مددجوی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیس بهرهبرداری سرکار مالکوه به نمایندگی از شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب گفت:در قالب مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، امسال ۴۵ هزار بسته کمک آموزشی برای دانشآموزان کمبضاعت کشور اختصاص یافته است.
اصغر رضایی افزود:از این میزان ۶۰۰ بسته بین دانشآموزان نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد در استان لرستان توزیع شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۳۵ هزار بسته تحصیلی به ارزش ۳۷ میلیارد تومان بین ۳۷ هزار دانشآموز تحت حمایت این نهاد در استان توزیع شده است.
جلال شیخپور افزود: این بستهها با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی سازمانها تهیه شده و شرکت نفت و گاز بین دانشآموزان کمبرخوردار استان توزیع شده است.