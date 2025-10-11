



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس بهره‌برداری سرکار مالکوه به نمایندگی از شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب گفت:در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، امسال ۴۵ هزار بسته کمک آموزشی برای دانش‌آموزان کم‌بضاعت کشور اختصاص یافته است.

اصغر رضایی افزود:از این میزان ۶۰۰ بسته بین دانش‌آموزان نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد در استان لرستان توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۳۵ هزار بسته تحصیلی به ارزش ۳۷ میلیارد تومان بین ۳۷ هزار دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد در استان توزیع شده است.