به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عظیم طهماسبی گفت: با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده، پرواز‌های مسیر ارومیه – عسلویه از ۱۹ مهر برای نخستین بار از فرودگاه شهید باکری ارومیه برقرار می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، این پرواز‌ها به‌صورت هفتگی و در روز‌های شنبه انجام خواهد شد. پرواز از عسلویه ساعت ۱۰:۳۰ وارد فرودگاه ارومیه می‌شود و ساعت ۱۱:۱۵ از ارومیه به مقصد عسلویه پرواز خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان تأکید کرد: برقراری این پرواز، گامی مؤثر در توسعه شبکه پروازی استان و تسهیل رفت‌وآمد فعالان صنعتی، اقتصادی در مناطق جنوبی کشور به شمار می‌رود.