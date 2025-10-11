پخش زنده
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی از برقراری برای نخستین بار پرواز در مسیر ارومیه – عسلویه از ۱۹ مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عظیم طهماسبی گفت: با پیگیریها و هماهنگیهای انجامشده، پروازهای مسیر ارومیه – عسلویه از ۱۹ مهر برای نخستین بار از فرودگاه شهید باکری ارومیه برقرار میشود.
وی افزود: بر اساس برنامه اعلامشده، این پروازها بهصورت هفتگی و در روزهای شنبه انجام خواهد شد. پرواز از عسلویه ساعت ۱۰:۳۰ وارد فرودگاه ارومیه میشود و ساعت ۱۱:۱۵ از ارومیه به مقصد عسلویه پرواز خواهد کرد.
مدیرکل فرودگاههای استان تأکید کرد: برقراری این پرواز، گامی مؤثر در توسعه شبکه پروازی استان و تسهیل رفتوآمد فعالان صنعتی، اقتصادی در مناطق جنوبی کشور به شمار میرود.