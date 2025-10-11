چهل و سومین یادواره شهیدان زال و نجف یوسف‌پور و گرامیداشت یاد و خاطره ۳۸ شهید بخش ناغان برگزار شد.

یادواره سرداران شهید زال و نجف یوسف‌پور و شهدای ناغان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهیدان زال و نجف یوسف‌پور دو برادری که متولد شهر ناغان هستند.

شهید زال یوسف‌پور در سال ۶۰ به عنوان خط شکن عملیات بیت المقدس آزادسازی خرمشهر و شهید نجف یوسف‌پور در سال ۶۱ هنگام درگیری مسلحانه با گروهک‌های ضد انقلاب در دیوان دره به فیض بزرگ شهادت نائل شدند.

در پایان این مراسم از مجموعه و عوامل مستند کجایی‌ای برادر، زندگینامه معلم شهید نجف یوسف‌پور تجلیل شد.