چهل و سومین یادواره شهیدان زال و نجف یوسفپور و گرامیداشت یاد و خاطره ۳۸ شهید بخش ناغان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهیدان زال و نجف یوسفپور دو برادری که متولد شهر ناغان هستند.
شهید زال یوسفپور در سال ۶۰ به عنوان خط شکن عملیات بیت المقدس آزادسازی خرمشهر و شهید نجف یوسفپور در سال ۶۱ هنگام درگیری مسلحانه با گروهکهای ضد انقلاب در دیوان دره به فیض بزرگ شهادت نائل شدند.
در پایان این مراسم از مجموعه و عوامل مستند کجاییای برادر، زندگینامه معلم شهید نجف یوسفپور تجلیل شد.