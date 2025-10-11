پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: فراهم نکردن اینترنت باکیفیت برای مردم میتواند موج مهاجرت و ریزش نیروی انسانی متخصص را در پی داشته باشد؛ در حالی که دسترسی پایدار و پرسرعت، عامل ماندگاری نخبگان در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اینترنت باکیفیت، سد راه مهاجرت نخبگان است،گفت:تامین نکردن اینترنت باکیفیت برای مردم سیل مهاجرت و ریزش نیروی انسانی درپی خواهد داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظهرامروز شنبه در نشست با تیمهای فناور، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان، اعضای نظام صنفی رایانهای و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی در شیراز با اشاره به طرح تکمیل اطلاعات پایگاه مکانی، گفت: موضوع جینف همانقدر مهم است که کد ملی مهم است؛ در شهرهای استان، اجرای طرح قابل قبول است، اما در روستاهای استان برای اجرای موفق طرح، نیاز به همافزایی بیشتری داریم.
وی با اشاره به اینکه ما با حملات ستیبری پیچیدهای مواجه هستیم، ادامه داد: همکاران ما در موضوع امنیت سایبری زحمات زیادی کشیدند، اما ما در جنگ ۱۲ روزه شاهد پیچیدهترین و گستردهترین حملات سایبری بودیم و جلوی بسیاری از آسیبها گرفته شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در زمینه امنیت سایبری، برنامههای مختلفی در وزارت ارتباطات تدارک دیده شده است، افزود:طرح تحول دیجیتال با محوریت بخش خصوصی در دستور کار است.
هاشمی در خصوص توسعه قطب مرکز داده شیراز، گفت: به صورت جدی موضوع را پیگیری و زیرساخت را آماده میکنیم و بخش خصوصی کار را انجام میدهد؛ موضوع زمین را هم آقای استاندار پیگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیتهای بزرگ و ویژهای در حوزه استارتاپها در کشور وجود دارد، اما در استان فارس این ظرفیت هنوز بالفعل نشده و در حد بالقوه باقی مانده است، ادامه داد: این درحالی است که انتظار داشتیم استارتاپهای فارس در عرصه ملی خدمترسانی کنند.
وزیر ارتباطات افزود: انتظار میرفت این نشست با تمرکز بر ظرفیتهای استان تشکیل میشد، اما از وجود ظرفیتهایی همچون قطب سلامت کم صحبت شد، در حالی که هاب همراه اول سلامت در شیراز است.
هاشمی با بیان اینکه پس از سفر به هر استان، سه ماه بعد از استاندار میخواهیم نتیجه پیگیریها را ارائه دهد، گفت: این جلسات فقط صحبت نیست، بلکه باید گامبهگام مسائل حل شود و تاکنون پنج استاندار در تهران برای پیگیری این سفرها به وزارت ارتباطات دعوت شدهاند.
وی در ادامه با بیان اینکه بحث دیگر، نگاه وزارت ارتباطات برای تولید محتوا و تشکیل این نهضت است که فضای تولید محتوا و زیستبوم آن شکل گیرد، ادامه داد: امید است استان فارس پرچمدار این مهم باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: همانطور که اکسیژن برای زنده ماندن موجودات اهمیت دارد، اینترنت باکیفیت هم برای کسبوکارهای دیجیتالی مهم است و اگر نتوانیم اینترنت باکیفیت برای مردم تامین کنیم، شاهد سیل مهاجرت و ریزش نیروی انسانی خواهیم بود. آنها به سمت سایر کشورها مهاجرت خواهند کرد و این یک مصداق ضد امنیتی است.