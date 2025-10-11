پخش زنده
نماینده نیروی دریایی ارتش هندوستان در نشست اقدامات بشردوستانه آیونز گفت: درباره تأسیس مرکز هماهنگی کمکهای بشردوستانه و امدادرسانی به بلایا در حال گفتوگو هستیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از ۲۵ کشوری است که عضو سمپوزیوم نیروی دریایی اقیانوس هند است. این سمپوزیوم با نام اختصاری «آیونز» از سال ۲۰۰۸ با ابتکار هندوستان، برای تقویت امنیت دریایی و مقابله با بلایا میان کشورهای حاشیه اقیانوس هند تأسیس شد.
در هفتهای که گذشت، نوشهر میزبان نمایندگان برخی کشورهای عضو آیونز بود که در نشست کارگروه «اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایایی طبیعی (HADR)» حاضر شدند. ایران و هندوستان ریاست مشترک این کارگروه را برعهده دارند.
در حاشیه این نشست، ناخدا یکم «کارتیک شریمال» نماینده نیروی دریایی ارتش هندوستان به میان خبرنگاران آمد و از آیونز و توسعه همکاریهای بین المللی برای دستیابی به اهداف این سمپوزیوم گفت.
حدود ۱۲۰ هزار کشتی با نفت و کالا از اقیانوس هند عبور میکنند
خبرنگار خبرگزاری صداوسیما: چرا آیونز اهمیت پیدا کرده و نیروی دریایی هند در عمل، چه فعالیتی در چارچوب این سمپوزیوم داشته است؟
ناخدا یکم «کارتیک شریمال»:
پهنه آبی اقیانوس هند حدود ۲۰ درصد از سطح زمین را در بر میگیرد و از نظر راهبردی در مسیری قرار دارد که تجارت و بازرگانی بینالمللی از آن عبور میکند. حدود ۱۲۰ هزار کشتی وجود دارد که نفت، بار و سایر کالاها را حمل میکنند. بنابراین، برای نیروی دریایی هند اهمیت بسیار زیادی دارد که با حفاظت از این آبها، امنیت دریایی را تضمین کند. نیروی دریایی هند آیونز را در سال ۲۰۰۸ طرحریزی کرد و «ترویج همکاری دریایی میان شرکا، تقویت امنیت دریایی و واکنش به بلایا، اعتمادسازی و در نهایت تضمین دریاهای امن و ایمن» از عوامل شکلگیری آیونز شد. ۲۵ کشور شریک عضو آیونز به این هدف متعهد هستند.
نیروی دریایی هند در گذشتهای نه چندان دور عملیاتی را علیه دزدان دریایی، مواد مخدر و برای کمک به ناوگان تجاری و دریانوردان در معرض خطر انجام داده است. برای نمونه اخیرا عملیاتی را برای مقابله با دزدی دریایی انجام داد که در حدود ۶۰۰ تا ۹۰۰ مایل دریایی سواحل سومالی رخ داد.
آیونز احتمالا یک مرکز برای «هماهنگی کمکهای بشردوستانه و امدادرسانی به بلایا» تأسیس کند
خبرنگار خبرگزاری صداوسیما: آیونز ۳ کارگروه در زیرمجموعه خودش دارد و یکی از آنها، کارگروه اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایای طبیعی (HADR) است. اقدامات فعالانه هندوستان و ایران در کنار کشورهای عضو در این کارگروه چگونه بوده است؟
ناخدا یکم «کارتیک شریمال»:
من برای ریاست مشترک نشست کارگروه HADR به اینجا آمدهام. ایران و هند در دو کارگروه از ۳ کارگروه، ریاست مشترک هستند. به عنوان نیروی دریایی بنیانگذار آیونز، کارگروه HADR را یک گروه بسیار مهم میدانیم؛ زیرا هر زمان که یک دریانورد در معرض خطر باشد، این مسئولیت نیروی دریایی است که پاسخ دهد و از دریانورد محافظت کند. نیروی دریایی هند عملیاتهای مختلفی انجام داده و خدمه کشتیها را بدون در نظر گرفتن ملیت، چه ایرانی یا هر ملیت دیگری، نجات داده است. ما بسیار خوشحال هستیم که ایرانیها را در حمله دزدان دریایی به قایقهای ماهیگیری نجات دادیم و نیروهای ما، ماهیگیران بیگناه را بدون اینکه آسیبی به آنها وارد شود، نجات دادند. این اقدام بسیار ظریفی بود که بدون استفاده از زور، اطمینان پیدا کنیم دریانوردان و ماهی گیران در امان بمانند.
ما در کارگروه اقدامات بشردوستانه آیونز، گفتوگو کردهایم و امیدواریم روشهایی را تدوین کنیم که بتوانیم با هم برای تقویت واکنشها به بلایا در اقیانوس هند، عملیات یکپارچه اجرا کنیم. کارگروه دوم امنیت دریایی است که اخیراً هم نشستی در دهلی نو درباره امنیت دریایی داشتهایم. همچنین درباره تأسیس مرکز هماهنگی کمکهای بشردوستانه و امدادرسانی به بلایا در حال گفتوگو هستیم.