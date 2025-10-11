پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان گفت: بر اساس گزارش پلیس راه استان، آمار تلفات جادهای در ششماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صد و سیما استان همدان، حمید پرورشیخرم با اشاره به اجرای بیش از ۴ هزار کیلومتر شانهسازی، تعدیل شیب شیروانی و سایر اقدامات ایمنی در محورهای استان در ششماهه نخست سال افزود: این اقدامات به کاهش ۱۱ درصدی تلفات جادهای منجر شده است.
او تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴ هزار و ۳۵۰ کیلومتر شانهسازی و تعدیل شیب شیروانی در محورهای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی استان انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان گفت: نصب ۱۵ هزار و ۳۶۱ قطعه تابلو و علائم ترافیکی، اجرای سه کیلومتر نیوجرسی، احداث و بهرهبرداری از ۱۷.۶ کیلومتر روشنایی طولی و ۱۰ مورد روشنایی نقطهای، اصلاح و ایمنسازی ۹۳ نقطه پرحادثه و لایروبی ۸۷۱ دستگاه پل و آبرو از دیگر اقدامات مهم انجامشده در حوزه راهداری استان به شمار میرود.