به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان نیشابور در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت پویش ملی سرطان گفت: در شهرستان نیشابور از ۸۰۰ مورد سرطان ثبت شده ۴۱۵ مورد منجر به فوت شده است

دکتر علی اکبر محمدی گفت: با توجه به اینکه از این میزان سرطان در نیشابور، هشت و نیم درصد مربوط به سرطان پستان است غربالگری سرطان پستان در مراکز جامع سلامت شهری نیشابور به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی همچنین افزود: غربالگری سرطان پستان بین سن ۳۰ - ۶۹ سال انجام می‌گیرد که از هر ۱۰۰ مورد غربالگری به طور میانگین ۷ مورد مشکوک به سرطان است که به صورت قطعی ۲ تا ۴ نفر به سرطان پستان مبتلا هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در پایان گفت: مصرف غلات، سبوس‌ها، ماهی و سبزیجات میتواند از پیشگیری به سرطان جلوگیری کند